Патриарх Кирилл заявил о существовании угрозы крупномасштабной войны

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1 января 2023, 14:00 Источник: РИА "Новости"

патриарх Кирилл, Kremlin Pool/Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл днем в воскресенье, 1 января, заявил, что в настоящий момент существует угроза полномасштабной войны на фоне атмосферы взаимного недоверия между странами.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Георгиевском кафедральном соборе в Одинцово в Московской области отметил, что за последние десять лет многое сильно изменилось. Сейчас, по словам священнослужителя, царит тяжелейшая атмосфера взаимного недоверия между государствами, более того, это напряжение лишь растет, вследствие чего есть угроза крупномасштабной войны.

Предстоятель РПЦ обратил внимание на то, что человечество еще никогда не обладало "такими страшными средствами уничтожения", которые к настоящему моменту накоплено в арсеналах.