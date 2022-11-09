Патриарх Кирилл посмертно наградил орденом РПЦ Славы и Чести погибшего в рамках СВО протоиерея

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9 ноября 2022, 12:35 Источник: РИА "Новости"

патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Russian Government / globallookpress.com

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посмертно наградил погибшего в ходе спецоперации на Украине протоиерея Михаила Васильева орденом Русской православной церкви Славы и Чести I степени.

Согласно последней информации корреспондента РИА Новости, который находится в Храме Христа Спасителя, соответствующее награждение происходит впервые.

Напомним, настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с ВС и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев утром 6 ноября погиб во время исполнения пастырских обязанностей.