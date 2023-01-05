Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о провокациях со стороны Украины

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5 января 2023, 12:06 Источник: Telegram

Украинские военные, Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency

Пограничный комитет Белоруссии сообщил о периодических провокациях со стороны Украины. Соответствующее видеозаявление ведомство опубликовало в своем Telegram.

Как передает госпогранкомитет, со стороны Украины отмечаются случаи провокаций.

«Последний случай – в пункте упрощенного пропуска Поддобрянка, когда военнослужащими сопредельного государства наводилось оружие в сторону пограничных нарядов», - комментирует ситуацию начальник пограничного контроля.

Отмечается, что в сторону пограничников засекаются «оскорбительные», «угрожающие» жесты.

В погранкомитете подчеркнули, что белорусские пограничники не поддаются провокациям и бдительно несут службу.

Ранее в погранслужбе Украины сообщили о том, что за время военного положения в стране через границу пытались сбежать порядка 12 тысяч мужчин.