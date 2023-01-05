Первые экс-заключенные из ЧВК «Вагнер» отслужили по контракту и покидают зону СВО

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5 января 2023, 09:14 Источник: РИА Новости

Российский военнослужащий, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первые экс-заключенные, которые участвовали в СВО в Группе Вагнера, завершили свой полугодовой контракт, с добровольцев сняты все судимости. Об этом рассказал руководитель группы Евгений Пригожин.

«Они отработали контракт свой. С честью отработали, с достоинством. Первые. Отработали так, как мало кто работает на этом свете», - сообщил Пригожин журналистам.

Теперь бывшие заключенные имеют возможность отправиться домой, а также вернуться в качестве добровольцев на общих началах для участия в спецоперации.

Ранее сообщалось, что в тренировочном центре ЧВК «Вагнер» за 2022 год было подготовлено 10 тысяч бойцов.