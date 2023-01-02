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Тренировочный центр ЧВК «Вагнер» за 2022 год подготовил 10 тысяч бойцов

, 12:47 Источник: РИА Новости

Тренировочный центр ЧВК «Вагнер» за 2022 год подготовил 10 тысяч бойцов
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Тренировочный центр группы «Вагнер» подготовил более 10 тысяч военнослужащих за 2022 год. Об этом РИА Новости заявили в самом центре.

С начала СВО обучение прошло более 10 тысяч обучаемых, заявил представитель тренировочной организации с позывным «Ток». 

В данном центре проходят тренировки не только бойцов ЧВК, но и военнослужащих территориальной обороны Курской и Брянской областях. 

«Тренерами» являются инструктора с многолетним стажем и боевым опытом. 

ЧВК «Вагнер» — негосударственная частная военная компания, принадлежащая и учреждённая бизнесменом Евгением Пригожиным.

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