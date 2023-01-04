Названа болезнь, от которой умер военкор Кирилл Романовский: у него был рак мозга, ставший последствием ранения

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4 января 2023, 22:43 Источник: Telegram

Кирилл Романовский. Фото: соцсети.

Стала известна причина смерти корреспондента РИА ФАН Кирилла Романовского. Как утверждают его коллеги, у журналиста была опухоль мозга, развившаяся после ранения. В 2021 году случился рецидив.

«Он много лет воевал с опухолью мозга, которая стала последствием ранения», - написала в своем телеграм-канале военкор Анна Долгарева.

Другой коллега Романовского, Александр Коц, сообщил, что он умер от рецидива онкологического заболевания, который случился в 2021 году в Афганистане.

«С опухолью в своей светлой голове он боролся много лет, но операции не помогли. Дикие головные боли, короткие провалы в памяти... В его глаза тогда было трудно смотреть. Он все понимал, уже не писал тексты, а только снимал, но пытался напитаться этой жизнью и этой работой. И понимал, что не успевает», - написал в своем телеграм-канале Коц.

О смерти Романовского ранее в среду сообщили журналист Аббас Джума и бизнесмен Евгений Пригожин.