Умер военный журналист РИА ФАН Кирилл Романовский

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4 января 2023, 17:52 Источник: РИА Новости

Кирилл Романовский. Фото: соцсети.

Умер военкор, журналист издания РИА ФАН Кирилл Романовский. Об этом сообщил его коллега, автор того же издания Аббас Джума, а позднее подтвердил бизнесмен Евгений Пригожин.

«Сегодня не стало Кирилла Романовского. Это величайший военкор, мой товарищ, который сделал очень много для нашей страны», - заявил бизнесмен.

Причина смерти журналиста не называется. По информации военкоров, появившейся в соцсетях, Романовский в последнее время боролся с онкологическим заболеванием.

«Мне кажется, он хотел оставить после себя как можно больше. Он не паниковал и никогда не бросал в беде, протягивая руку в любой ситуации, как бы ему не было тяжко», - написал в своей колонке, посвященной умершему, Джума.

Он рассказал, что был знаком с Романовским много лет — вместе они бывали в командировках в Центральной Африке.

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