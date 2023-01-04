Рогозин: в 1941 году Франция отправила на войну с СССР сотни тысяч нацистов, в 2023-м Макрон посылает Киеву гаубицы и танки

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4 января 2023, 22:14 Источник: Telegram Дмитрия Рогозина

Дмитрий Рогозин в зоне проведения СВО. Фото: Telegram/t.me/rogozin_do

Бывший глава «Роскосмоса», а ныне руководитель экспертной группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин провел исторические параллели между действиями французских властей в мировых войнах и сегодняшним обещанием президента Франции Эмманюэля Макрона предоставить Киеву танки и гаубицы.

В своем телеграм-канале Рогозин отметил, что это первый случай поставки Украине танков западной страной.

«В 1914 году Франция втянула нас в Первую мировую войну. В 1938 году угодничала перед Гитлером, в 1940 году сдалась ему за пару недель, а потом - в 1941 году - направила в составе Вермахта на войну против СССР сотни тысяч французских нацистов», - написал Рогозин.

По его мнению, действия нынешних французский властей, поставляющих свое оружие Украине для «войны с Россией», — из того же ряда.

О поставках французских легких танков и гаубиц Макрон сообщил в среду в ходе телефонного разговора с Зеленским.