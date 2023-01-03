Президент РФ Путин поручил подготовить гражданские больницы к оказанию медпомощи бойцам СВО

Минздраву России совместно с Минобороны страны необходимо проработать возможность подключения гражданских больниц к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненым в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поручение президента страны Владимира Путина.
Он рассказал, что гражданские учреждения нужно подготовить к оказанию медицинской помощи участникам СВО. Кроме того, должны быть проработаны шаги для реабилитации военных.
Путин потребовал исполнить поручение до 15 января. Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения государства Михаил Мурашко и министр обороны Сергей Шойгу.
Ранее сообщалось, что главы МИД РФ и Израиля пообщались по телефону.
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