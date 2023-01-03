Президент РФ Путин поручил подготовить гражданские больницы к оказанию медпомощи бойцам СВО

Аргументы Недели → Общество 13+

3 января 2023, 18:16

Минздраву России совместно с Минобороны страны необходимо проработать возможность подключения гражданских больниц к оказанию медицинской помощи и реабилитации раненым в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поручение президента страны Владимира Путина.



Он рассказал, что гражданские учреждения нужно подготовить к оказанию медицинской помощи участникам СВО. Кроме того, должны быть проработаны шаги для реабилитации военных.



Путин потребовал исполнить поручение до 15 января. Ответственным за выполнение назначен министр здравоохранения государства Михаил Мурашко и министр обороны Сергей Шойгу.



Ранее сообщалось, что главы МИД РФ и Израиля пообщались по телефону.