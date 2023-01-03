Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Израиля Коэном отношения государств

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3 января 2023, 17:31

Сергей Лавров, MFA Russia/ globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с новым главой МИД Израиля Эли Коэном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.



По его информации, представители стран пообщались на тему двустороннего сотрудничества. Лавров выразил готовность к совместной работе для укрепления взаимодействия между странами.



Кроме того, российский министр рассказал коллеге о ситуации на Украине в рамках проведения спецоперации. Он также заверил, что сторона РФ готова содействовать перезапуску мирного процесса с Палестиной.



Ранее сообщалось, что штат МЧС России увеличили.