Министр иностранных дел РФ Лавров обсудил с коллегой из Израиля Коэном отношения государств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поговорил по телефону с новым главой МИД Израиля Эли Коэном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
По его информации, представители стран пообщались на тему двустороннего сотрудничества. Лавров выразил готовность к совместной работе для укрепления взаимодействия между странами.
Кроме того, российский министр рассказал коллеге о ситуации на Украине в рамках проведения спецоперации. Он также заверил, что сторона РФ готова содействовать перезапуску мирного процесса с Палестиной.
Ранее сообщалось, что штат МЧС России увеличили.
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