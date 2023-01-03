Депутат Иванов: новогодние праздники нужно сократить до трех дней активного отдыха

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3 января 2023, 07:29 Источник: РИА Новости

Снеговик, Elena Mayorova/Global Look Press

Новогодние праздники следует сократить, чтобы люди рационально распределяли время. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Максим Иванов.

«Надо все-таки новогодние праздники урезать и сделать их меньше», - считает депутат. Свою позицию политик аргументирует тем, что граждане рациональнее будут распределять свое время и перестанут страдать от «безделья».

Иванов предлагает сделать «по три дня выходных». По его мнению, «за три дня активного отдыха было бы всем хорошо».

При этом, депутат высказался за сохранение продолжительности майских праздников, поскольку в это время люди занимаются посевом и это «все-таки приносит пользу».

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