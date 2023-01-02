Российские парламентарии Миронов и Афанасьева предлагают лишить Валерия Меладзе всех почетных званий и гражданства РФ

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2 января 2023, 21:28 Источник: РИА Новости

Певец Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov/globallook.com

Популярного российского певца грузинского происхождения Валерия Меладзе предлагают лишить всех почетных званий и гражданства России за поддержку «украинских националистов». С такими инициативами выступили депутат Госдумы Сергей Миронов и сенатор Елена Афанасьева.

В понедельник в соцсетях разошлось видео, на котором певец продолжает фразу «Слава Украине!».

По мнению Миронова, «по-настоящему российский артист так себя вести не может и не должен». Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале. Он считает, что за такие вещи музыканта следует лишить «всех имеющихся у него» званий.

В свою очередь, сенатор Елена Афанасьева предложила более суровое наказание — лишение певца гражданства.

«За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации», - написала она в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку, предусматривающую лишение приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России.