Президент РФ Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии

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13 ноября 2022, 07:23 Источник: РИА Новости

здание Госдумы РФ в Москве, фото: Bulkin Sergey/globallookpress.com

В Государственную думу РФ поступила поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России. По информации РИА Новости, по поправку внес президент РФ Владимир Путин.

Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта.

Глава российского государства предлагает лишать гражданства за фейки об армии, за дискредитацию Вооруженных сил России, участие в нежелательных организациях, призывы к нарушению территориальной целостности (207.3, 280.3, 284.1, 280.1 УК РФ).

Госдума приняла законопроект о гражданстве в первом чтении в начале апреля 2022 года. Предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю, подделку документов.

Решения о прекращении гражданства подлежат обязательному согласованию с президентом РФ.