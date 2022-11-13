Президент РФ Владимир Путин предложил лишать приобретенного гражданства за дискредитацию российской армии

В Государственную думу РФ поступила поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой могут лишить приобретенного гражданства за дискредитацию Вооруженных сил России. По информации РИА Новости, по поправку внес президент РФ Владимир Путин.
Поправка дополняет список преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта.
Глава российского государства предлагает лишать гражданства за фейки об армии, за дискредитацию Вооруженных сил России, участие в нежелательных организациях, призывы к нарушению территориальной целостности (207.3, 280.3, 284.1, 280.1 УК РФ).
Госдума приняла законопроект о гражданстве в первом чтении в начале апреля 2022 года. Предлагалось лишать гражданства за тяжкие преступления против государства, террористическую деятельность, наркоторговлю, подделку документов.
Решения о прекращении гражданства подлежат обязательному согласованию с президентом РФ.