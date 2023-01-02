Руководство Воронежской области сообщило о сбитом на подлете к Воронежу беспилотнике, запущенном с территории Украины

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2 января 2023, 11:12

В ночь на понедельник, 2 января, на подлете к Воронежу был сбит беспилотный летательный аппарат, запущенный с украинской территории. Правительство Воронежской области сообщило эту информацию в своем ТГ-канале.

В сообщении указано: "Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины". По данным региональных властей, погибших и пострадавших людей нет, разрушений на земле нет. Ситуация под контролем.

Правительство Воронежской области сообщило эту информацию в своем ТГ-канале.

По информации "МОЁ! Online", жители Советского и Коминтерновского района Воронежа в ночь с 1 на 2 января слышали над городом громкий взрыв.

Руководитель Брянской области Александр Богомаз в понедельник, 2 января, сообщил об атаке украинского беспилотника Климовского района региона. Атака БПЛА произведена сегодня утром. Жители населенного пункта не пострадали. В поселке нет света.