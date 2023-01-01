Новый год в Латвии: салюты, которые запрещены, речь президента Левитса, русские песни

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 января 2023, 18:41 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

кот Моцарт

С Новым годом, дорогие друзья! Вот и настал 2023 год! Каждый встретил год Кота-Кролика так, как сам желал – да и не столь важно, где отметил, а главное – как.

Как же встретили Новый год латвийцы?

Понятно, что индивидуально, но есть и общие моменты – например, обсуждение речи президента Латвии Эгилса Левитса…

Лично я, спасибо российским коллегам, сперва внимала поздравление президента РФ Владимира Владимировича: четкая речь, цели, сила и уверенность! Я даже выпрямила спину, привстала, смахнула слезу и тоже поздравила дорогих моему сердцу россиян с Новым годом!

Почему я благодарю своих российских коллег?

Все просто – в Латвии запрещены российские телеканалы. Вот и приходится просить коллег из России, чтобы они изыскали возможность и отправили мне то, что хотелось бы послушать и посмотреть!

Далее, отметив Новый год по российскому времени, согласно корням и желанию, я обратила свой взор на речь президента Латвии Эгилса Левитса, потому как разница во времени между РФ и ЛР – час!

Простите, дорогие мом читатели, но я мало, что уловила в речи г-на Левитса…

Как оказалось, не я одна такая. Что же я поняла?

Президент Латвии Эгилс Левитс построил свою речь на отрывистых утверждениях – «Наша ценность – латышский язык! Ценность – латышскость, в которой мы существуем, как нация! Ценность – освобождении Латвии от памятников оккупации! Самая большая ценность – страна Латвия, которая нас защищает! Мы закалились и стали сильнее, и мы должны взять эту силу с собой! Мы знаем, чего мы хотим!»

А свою речь, глава страны начал со слов – «Уважаемые люди Латвии! Латыши!»

А итог речи – «Впереди у Латвии еще немало трудностей…»

Под трудностями г-н Левитс, имел в виду, что нынче в Латвии все дорого – «высокие цены на энергоносители, замедление экономики…»

Но, по мнению президента Латвии, главное – латышскость, снос советских памятников – «духовное очищение» и сила.

Слушая выступление Эгилса Левитса у меня пульсировала мысль – «как тут не взять стакан водки».

Совершенно очевидно, что его речь стала одним из главных событий 1 января. Мнение латвийцев из открытых местных источников:

«Товарищи, кто-нибудь знает телефон психиатрической лечебницы на Твайке (улица в Риге, где находится психоневрологическая клиника – пр. ав)?»

«Я не понял, а о каких ценностях он говорил? Мы все проблемы решили и только латышский язык остался? Мол, сплотить всех жителей Латвии… Сплоченность… Я так скажу, сплоченность в Латвии, это когда у моей соседки Мудите трое других соседей стащили из курятника всех кур! Вот какая сплоченность!»

«Объясните мне приветствие Левитса – где обращение к жителям, гражданам Латвии? Или мы не достойны «святых речей»? Понятно! Латвия только для латышей!»

«Речь пустая, как латвийская казна!»

«Речь Левитса объясню! Главное – язык! Типа, языком – куда угодно, а рукам волю не давай! Вот я прямо и задал вопрос Левитсу – «А ты кто такой?» Шуру Балаганова вспомнил. Что ты о Латвии знаешь? Мы тут веками жили, а вдруг приехал какой-то «бюргер» и джентльмен из США на пару лет – и пытаются нас в Новый год учить, как жить! Учить тех, кто проживал тут веками!?»

«А вы только представьте себе, что в новогодней речи, например, Макрон заявил, что главная ценность Франции – французскость. А Шольц – немецкость. Думаю, что их в психушку бы мигом отвезли, да и карьера закончилась бы!»

«Люди, не слушайте этого провокатора! Ситуация в Латвии очень критическая – 31 год независимости, а живем хуже, чем в Африке! 31 год обратно, народ бежал из страны, а теперь еще больше! Я на пенсию уйду и не дождусь светлого часа, а этот мне несет про латышскость! Скотство! Накорми людей, гастарбайтер немецкий!»

Другой обсуждаемый вопрос 1 января в Латвии – салюты!

Сразу хочу отметить, что в Латвии всегда отмечали два Нового года – по времени России и по латвийскому. Я говорю о последних 30 годах независимости. Были и салюты под бой курантов Москвы, и русские песни, поздравления и троекратное – «Ура!»

В этом году Нацблок Латвии решил выступить с объявлением – «Кто посмеет по России отметить Новый год с салютом – тот враг страны, и того вычислят, и. конечно, накажут!» Я говорю совершенно серьезно!

Я отмечала Новый год в городской квартире в Риге – салют начался аккурат с речи президента России Владимира Путина. Да такой силы был, что у моего кота Моцарта, который не боится никаких салютов, глаза округлились, как к зайца из «Ну, погоди!», когда он неожиданно увидел волка…

А мой латвийский коллега из русскоязычной Латгалии, как принято говорить, заявил – «Уж не знаю, как у вас, а у нас в Резекне так бабахало, как в 45-м в Москве!»

Сегодня, 1 января, в Латвии официальный выходной – посмотрим, сколько завтра штрафов влепят, простите, «нарушителям» спокойствия.

А в остальном все было привычно для латвийцев – многие жители страны собрались на Ратушной площади, чтобы встретить Новый год – было весело!

Некоторые депутаты парламента Латвии предпочли встречу Нового года в ресторанах, кстати, в некоторых из них звучала русская музыка.

Интересно, а слуги народа тоже обзаведутся штрафами за то, что слушали русские песни и общались по-русски?

Интересный нас год ждет в Латвии.