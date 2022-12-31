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31 декабря 2022, 14:11 Источник: Федеральное агентство новостей

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Специальные службы Российской Федерации обнаружили схрон в пригороде Луганска, который предназначался для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб.

Согласно информации, которую передает Федеральное агентство новостей, в тайнике были обнаружены: противотанковая управляемая ракета, противопехотные мины, гранатометы РПГ, крупнокалиберный станковый пулемет ДШК, реактивная штурмовая граната, более 50 гранат РГД и Ф-1, более 30 запалов УЗРГМ и не менее 100 тысяч разнокалиберных патронов.

Как отмечается, в настоящее время продолжаются дальнейшие работы по пресечению терактов на территории Луганской Народной Республике.