Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

ВЦИОМ: 58% россиян сожалеют о распаде Советского Союза

, 12:48

ВЦИОМ: 58% россиян сожалеют о распаде Советского Союза
Фото: pixabay.com

«Свободная пресса», со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, сообщает, что 58% россиян сожалеют о распаде СССР. Обратной точки зрения придерживаются лишь 20%.

Социологи выяснили, что восстановления Советского Союза хотели бы 48% респондентов. Против такой идеи выступают 37% опрошенных россиян.

О том, что Советский Союз «безусловно, невозможно» восстановить, заявили 25% россиян. А о том, что это «возможно» - лишь 5%.

Каждый второй респондент отметил, что в СССР было больше хорошего. Около 5% говорят об обратном. Порядка 38% россиян считают, что хорошего и плохого было поровну.

Историк Фурсов: Тотальная вакцинация и QR-коды могут окончательно оформить революционную ситуацию в России

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Политика

Политика

Политика

Политика