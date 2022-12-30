ВЦИОМ: 58% россиян сожалеют о распаде Советского Союза

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30 декабря 2022, 12:48

Фото: pixabay.com

«Свободная пресса», со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ, сообщает, что 58% россиян сожалеют о распаде СССР. Обратной точки зрения придерживаются лишь 20%.



Социологи выяснили, что восстановления Советского Союза хотели бы 48% респондентов. Против такой идеи выступают 37% опрошенных россиян.



О том, что Советский Союз «безусловно, невозможно» восстановить, заявили 25% россиян. А о том, что это «возможно» - лишь 5%.



Каждый второй респондент отметил, что в СССР было больше хорошего. Около 5% говорят об обратном. Порядка 38% россиян считают, что хорошего и плохого было поровну.





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