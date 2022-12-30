Нынешний Новый год едва ли покажется весёлым из-за многих нюансов

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30 декабря 2022, 12:37 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Unsplash.com

Новый Год, Новый Год, в гости к нам идёт. Но то, что бурных праздников, как прежде, не предвидится, это уже неоспоримый факт. В этот раз всё будет совсем не так, как раньше. Да и вообще, по мнению аналитиков, о том «как раньше» - лучше сейчас забыть. Россиянам приходится экономить буквально на всём. «Свободная пресса» рассказала, почему нынешние новогодние праздники не будут такими радостными, как в прошлые годы.

В декабре траты россиян на подготовку к празднествам снизились на 17% к аналогичному периоду прошлого года. Они составили отметку в 1.8 млрд рублей. На треть уменьшились расходы на покупку ёлочных игрушек и зелёных символов праздника. За две декады декабря жители РФ потратили на покупку новогоднего декора и ёлок порядка 675 млн рублей. В случае с ёлками было потрачено 133 млн рублей, что на 31% меньше, нежели год назад. На 36% (т.е. до 290 млн рублей) сократились расходы на ёлочные игрушки. На 21% (тоже до 290 млн рублей) уменьшились траты на гирлянды. На 20% меньше было потрачено на шампанское, на икре сэкономили до 50% средств. Сократились расходы на походы в рестораны, поездки на курорты и покупки всевозможных подарков.

С Дедом Морозом и новогодними артистами ситуация «неважнецкая». Руководитель национального общественного движения Дедов Морозов и Снегурочек Алексей Прокофьев уже высказался по этому поводу. По его словам, многие праздничные волшебники пользуются такси, и цены на эти услуги возрастают. Стоимость заказов, соответственно, тоже повышается. Ещё играет свою роль проблема с погодой, которая затрудняет передвижение артистов. Профессионалы работают сейчас в районе получаса, и за домашнее поздравление берут не менее 8-10 тысяч. В детских садах 30-минутная программа стоит примерно 6-10 тысяч рублей.

Проблемы коснулись и корпоративов. Практически все компании заявили о включении режимов экономии. В одних случаях новогодние праздники зажали (таковых 20%). Согласно данным «Работа.ру», только 20% организаций выплатят своим сотрудникам предпраздничные премии, 16% - выдадут подарки. Другие же отправят сэкономленные средства на бюджет компании на следующий год. Что до звёзд шоу-бизнеса, то их практически никуда не приглашают, а если и зовут, то предлагают «копейки». Однако некоторые эксперты считают, что это правильно. Ведь артисты крупной эстрады всё-таки должны когда-нибудь стать «поближе к народу».