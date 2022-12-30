Пасечник: ЛНР стремится к завершению спецоперации и скорейшей победе

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30 декабря 2022, 11:27 Источник: РИА Новости

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Самая важная мечта жителей ЛНР — завершение специальной военной операции, заявил и.о. главы республики Леонид Пасечник 30 декабря.

Во время выступления перед парламентом в честь принятия новой конституции ЛНР, Пасечник отметил, что самое долгожданное событие для всех — это скорейшее завершение СВО и победа. Силы республики делают все возможное, чтобы это скорее произошло, подчёркивает и.о. главы.

«Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся», — подчеркнул Пасечник.

Ранее сообщалось, что около 400 тысяч местных жителей Одесской области остались без света.