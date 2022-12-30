Пасечник: ЛНР стремится к завершению спецоперации и скорейшей победе

Самая важная мечта жителей ЛНР — завершение специальной военной операции, заявил и.о. главы республики Леонид Пасечник 30 декабря.
Во время выступления перед парламентом в честь принятия новой конституции ЛНР, Пасечник отметил, что самое долгожданное событие для всех — это скорейшее завершение СВО и победа. Силы республики делают все возможное, чтобы это скорее произошло, подчёркивает и.о. главы.
«Мы команда, нам все по плечу, мы со всем справимся», — подчеркнул Пасечник.
Ранее сообщалось, что около 400 тысяч местных жителей Одесской области остались без света.