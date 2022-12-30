В Туве в новогодние праздники нельзя будет купить алкоголь

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30 декабря 2022, 10:05 Источник: Официальный портал Республики Тыва

Вино, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Туве на время новогодних праздников будет запрещена продажа алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба местного правительства.

Как говорится в сообщении, запрет на продажу алкогольных напитков в Республике Тыва будет действовать с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Отмечается, что причиной такого решения является «обеспечения общественного порядка и безопасности граждан».

Кроме того, в период праздников будет осуществляться проверка за соблюдением запрета на торговлю алкоголем.

Ранее сообщалось, что с нового года в России вырастут цены на алкоголь.