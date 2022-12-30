Депутат ГД Чаплин: за незаконную торговлю пиротехникой может грозить штраф до 300 тысяч рублей

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30 декабря 2022, 09:30 Источник: РИА Новости

Коробка с пиротехникой, Sergey Petrov/news.ru via globallookpress.com

Приобретать петарды можно только в официальных магазинах. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Председатель Союза дачников Подмосковья рассказал, что покупать пиротехнику разрешено только в официальных магазинах. «Запрещена торговля на улице, с лотков, автотранспорта, поштучно», - приводит агентство слова Чаплина.

Как отмечает депутат, штраф за подобную торговлю варьируется от 500 до 2000 рублей. Однако в некоторые случаях это может быть расценено как незаконное предпринимательство. За такую деятельность размер штрафа может достигать 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что запуск фейерверков на Новый год в близких к границе с Украиной регионах запрещен.