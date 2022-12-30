Депутат ГД Чаплин: за незаконную торговлю пиротехникой может грозить штраф до 300 тысяч рублей

Приобретать петарды можно только в официальных магазинах. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
Председатель Союза дачников Подмосковья рассказал, что покупать пиротехнику разрешено только в официальных магазинах. «Запрещена торговля на улице, с лотков, автотранспорта, поштучно», - приводит агентство слова Чаплина.
Как отмечает депутат, штраф за подобную торговлю варьируется от 500 до 2000 рублей. Однако в некоторые случаях это может быть расценено как незаконное предпринимательство. За такую деятельность размер штрафа может достигать 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что запуск фейерверков на Новый год в близких к границе с Украиной регионах запрещен.