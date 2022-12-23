Новогодние салюты на границе с Украиной запрещаются

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23 декабря 2022, 10:10

Встречу с 2023 годом планируется провести в более скромных форматах. Многие регионы ввели запреты на праздничные салюты для жителей мегаполисов. Однако москвичей и петербуржцев под бой курантов ждут залпы праздничного салюта.



МЧС предупреждает граждан, что использование салютов и петард в личных целях при неправильном использовании может нанести вред здоровью.



Губернаторы Брянской, Курской и Белгородской областей приняли решение ограничить для граждан использование пиротехнических изделий вплоть до 31 января 2023 года. С ними согласились ещё 20 областей РФ. Многие приветствуют проведение лишь детско-семейных праздников.



Первое, за что россияне могут поплатиться в праздничные дни, - это нарушение тишины после 23.00 и штраф предусмотрен от одной до двух тысяч рублей. Ещё одним нарушением является полное несоблюдение правил противопожарного режима. Не стоит забывать и о петардах, травмирующих сотни людей в новогодние праздники, особенно детей. Ответственность за нарушение пользованием пиротехнических средств носит не только административный характер, но и уголовный.



Простая небрежность может привести вас на скамью подсудимых. Не стоит пренебрегать основными правилами пользования салютами и хлопушками, ведь инструкция пишется не зря.