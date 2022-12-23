Встречу с 2023 годом планируется провести в более скромных форматах. Многие регионы ввели запреты на праздничные салюты для жителей мегаполисов. Однако москвичей и петербуржцев под бой курантов ждут залпы праздничного салюта.
МЧС предупреждает граждан, что использование салютов и петард в личных целях при неправильном использовании может нанести вред здоровью.
Губернаторы Брянской, Курской и Белгородской областей приняли решение ограничить для граждан использование пиротехнических изделий вплоть до 31 января 2023 года. С ними согласились ещё 20 областей РФ. Многие приветствуют проведение лишь детско-семейных праздников.
Первое, за что россияне могут поплатиться в праздничные дни, - это нарушение тишины после 23.00 и штраф предусмотрен от одной до двух тысяч рублей. Ещё одним нарушением является полное несоблюдение правил противопожарного режима. Не стоит забывать и о петардах, травмирующих сотни людей в новогодние праздники, особенно детей. Ответственность за нарушение пользованием пиротехнических средств носит не только административный характер, но и уголовный.
Простая небрежность может привести вас на скамью подсудимых. Не стоит пренебрегать основными правилами пользования салютами и хлопушками, ведь инструкция пишется не зря.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Новак заявил, что Россия запретит поставки нефти в страны, которые в контрактах потребуют соблюдения потолка цен
Путин заявил, что газопровод «Северный поток» взорвали заинтересованные в транзите газа через Украину
Экс-депутат Рады Кива заявил, что Варшава собирается захватить Западную Украину и войска Польши приведены в боевую готовность
- #ЗАУГЛОМ Академик Розанов о гнезде мировой закулисы, тайне смерти динозавров и кометах-убийцах
- 10:34 Суд в Сибири закрыл дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка, в связи примирением сторон
- 10:10 Новогодние салюты на границе с Украиной запрещаются
- 09:43 В России продлили режим ограничения полетов в одиннадцать аэропортов до 2 января
- 09:42 Помоги детям и подросткам узнать, кто такие настоящие герои и почему каждый сможет им стать
- Telegram | (Подписаться) Путин: российские войска «пощёлкают» системы ПВО Patriot, которые США пообещали поставить на Украину