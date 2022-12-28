Депутат Милонов выступил против запрета на выезд из РФ IT-специалистов

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2022, 18:53 Антон Николаев,

Фото: Michael Weber / globallookpress.com

Виталий Милонов считает, что если ввести запрет на выезд сотрудникам IT-сферы, то их уедет еще больше. Такое мнение он высказал изданию «Аргументы недели».

«Может быть, их сразу цепями за ноги приковать? IT- специалистов надо ценить, как и во всех странах. Надо понимать, что есть иные способы их удержать, нежели чем запереть. Если специалист настроен негативно, если он хочет уехать на Запад? Я бы таких резких шагов не делал. После таких заявлений мы можем лишиться еще большего количества специалистов, которые испугаются и уедут. Нужно еще понимать, что есть специалисты, которые полезны для экономики. Вот их нужно удерживать всеми возможными способами внутри страны. А если специалист ничего не создает, кроме каких-то мелких программ, не нашел себя в нашей стране, то и пес с ним».

Ранее член совета по цифровой экономике при Госдуме РФ Никита Куликов заявил, что IT-специалистов следует воспринимать как стратегический резерв России и соответствующим образом к ним относиться. По мнению Куликова, в отношении айтишников имеет смысл ввести ограничения на выезд, как у представителей власти, предложил специалист. По его словам, таким образом можно помешать массовому отъезду специалистов.