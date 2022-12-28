Политолог Сатановский сообщил, что ему ничего неизвестно о написанном на него заявлении в полицию

Аргументы Недели → Общество 13+

28 декабря 2022, 17:25 Антон Николаев,

Евгений Сатановский сказал, что ничего не знает о заявлении, которое якобы подал на него пенсионер из-за оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал изданию «Аргументы недели».

«А я не знаю по этому поводу ничего. Я о ветеранах, в свое жизни, высказывался много раз. У меня семьи воевали и почти никто с фронта не вернулся, кроме дедушки… ну, дядя вернулся на одной ноге. У меня понятное отношение к ветеранам. Откуда эти слухи, то я тоже не знаю».

«Если у полиции есть такое заявление, то она должна это проверить, открыть дело, ко мне придет повестка. В рамках этой повестки я с удовольствием буду проводить все необходимые действия, но не забыв поставить в известность руководство СК и МВД, по поводу всей этой чухни! Со мной вредно играть для здоровья в такие игры!»

«Ветераны - это не моя тема. Единственное, что я могу на эту тему понять, это попытка троллинга азербайджанских ультранационалистов, которые идут по поводу нашего репортажа с Володей Соловьевым, о провокациях российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Меня обещали затроллить, голову отрезать, выставили телефон жены и дочери в Сеть. Может быть, продолжается эта кампания».

Ранее ТГ - канал BAZA сообщил, что на политолога Евгения Сатановского было написано заявление в полицию. По данным ТГ-канала, поводом стали оскорбления в адрес участников Великой Отечественной войны. Когда и какие именно фразы сказал Сатановский, BAZA не уточнила.