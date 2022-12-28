Захарова: фантазии о том, мог бы СССР существовать в наше время - антинаучные

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28 декабря 2022, 11:10 Источник: РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Фантазии о том, мог ли СССР быть в наше время антинаучные. Футуристы же и фаталисты могут рассуждать на эту тему. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее мнению, все происходящее - исторический процесс с определенными особенностями, пришедший к нынешней реальности.

Как считает Захарова, причины распада СССР можно прочесть в книгах, которых очень много.

Ранее политик высказалась на тему призывов со стороны Киева исключить Россию из ООН и заявила о том, что на подобные ситуации не стоит реагировать.