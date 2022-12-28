Захарова в ответ на призывы Киева исключить Россию из ООН: «собака лает, караван идет»

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28 декабря 2022, 09:23 Источник: РИА Новости

MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы Украины исключить Россию из Организации Объединенных Наций русской пословицей «собака лает, караван идет».

Как она считает, никакой реакции в ответ на подобные высказывания со стороны Киева быть не должно.

Захарова также упомянула, что правительство Украины за эти годы было совершенно разным и «мерзавцев там было немало».

Ранее дипломат сделала заявление о том, что лишь выполнение специальной военной операции может помочь вернуть права русскоязычным гражданам и другим национальным меньшинствам на Украине.