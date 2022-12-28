Захарова в ответ на призывы Киева исключить Россию из ООН: «собака лает, караван идет»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призывы Украины исключить Россию из Организации Объединенных Наций русской пословицей «собака лает, караван идет».
Как она считает, никакой реакции в ответ на подобные высказывания со стороны Киева быть не должно.
Захарова также упомянула, что правительство Украины за эти годы было совершенно разным и «мерзавцев там было немало».
Ранее дипломат сделала заявление о том, что лишь выполнение специальной военной операции может помочь вернуть права русскоязычным гражданам и другим национальным меньшинствам на Украине.