Не все латышские продавцы желают обслуживать русского покупателя

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27 декабря 2022, 19:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

globallookpress.com

Как выяснилось, что «боль» нацпатриотов Латвии настолько велика в отношении русскоязычных страны, что они даже не хотят им продавать товары в праздники. И это серьезно!

Своим «негодованием» поделилась нацпатриотка-продавец: «Как долго мы будем баловать русских и заставлять работников магазинов трудиться сумасшедшие часы в Рождество? Только потому, что «русские» не празднуют наше Рождество, но ходят по магазинам…»

Видимо, латышский продавец забыла добавить – «ходят в наши магазины!»

В латвийских социальных сетях разгорелся скандал – многие латвийцы были возмущены постом латышской дамы:

«Я не понял, а русские не должны покупать продукты, подарки? Я – латыш, но таких речей не понимаю! На что эта дама намекает? На межнациональный конфликт?»

«А то, что семьи смешанные в Латвии – ничего? Что за политика «деления»? До чего так можно дойти? До конфликта?»

«Если вы не хотите работать в праздники – не работайте, но зачем отыгрываться на русских? У нас многонациональная страна и каждый человек должен иметь возможность выбрать то, что желает! Магазины живут с прибыли от покупателей! Хотите, вообще без зарплаты остаться?»

«Это просто национализм! Пора уезжать из страны!»