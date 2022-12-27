Какая судьба ждет памятник Пушкина в Риге

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27 декабря 2022, 19:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Какую судьбу уготовили националы Латвии памятнику Александра Сергеевича Пушкина, который находится в Риге? Видимо, унизительную…

Не думала, что нацпатриоты Латвии дойдут до такого маразма, что назовут великого русского поэта… империалистом и «врагом» латышского народа.

Некий член латвийской партии «Прогрессивные» Марис Мичеревскис решил «посоветоваться» с латышской «публикой» - во что будет лучше всего переплавить памятник русскому поэту Александру Сергеевичу?

Да не просто спросил, а высказал свои варианты – Степан Бандера, Владимир Зеленский и Джохар Дудаев…

«Персоны», конечно… Нацистский преступник, террорист и «юморист»…

Меня лично радует, что в Латвии живут адекватные и миролюбивые люди, которые высказали свое негативное мнение по данному поводу – мнение латвийцев из социальных сетей:

«Вы в уме? Почему вы нападаете на Пушкина? Что он сделал плохого Латвии? Жил, любил женщин, воспевал красоту!»

«Дожили! Террористы нынче «херои» в Латвии! К чему идем? Вот это и есть успех Латвии!»

«Товарищи! Давайте скинемся таким патриотам на узкого специалиста, который ведет прием в психоневрологическом диспансере! Я – первый!»

Да уж, это Александр Сергеевич жил, любил, воспевал красоту… Нынче в Латвии другие «херои»…