Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели → Общество 13+

Адвокат Арашуковых Постанюк: «Мы будем обжаловать приговор»

, 18:10 ,

Адвокат Арашуковых Постанюк: «Мы будем обжаловать приговор»

Адвокат Владимир Постанюк сообщил, что будет обжаловать приговор, который сегодня вынесен Мосгорсудом бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Приговор Арашуковым мы будем обжаловать. Вопрос заключается в том, что его еще не закончили оглашать. Сейчас идет перерыв. Но, судя по всему, ситуация - печальная».

Ранее Сенатор Сергей Цеков назвал приговор Арашуковым справедливым. 

Напомним, что Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей.

Сенатор Цеков о приговоре Арашуковым: «Неприкасаемых нет!»

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram