Адвокат Арашуковых Постанюк: «Мы будем обжаловать приговор»

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2022, 18:10 Антон Николаев,

Адвокат Владимир Постанюк сообщил, что будет обжаловать приговор, который сегодня вынесен Мосгорсудом бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Приговор Арашуковым мы будем обжаловать. Вопрос заключается в том, что его еще не закончили оглашать. Сейчас идет перерыв. Но, судя по всему, ситуация - печальная».

Ранее Сенатор Сергей Цеков назвал приговор Арашуковым справедливым.

Напомним, что Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей.

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