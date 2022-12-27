Сенатор Цеков о приговоре Арашуковым: «Неприкасаемых нет!»

Аргументы Недели → Общество 13+

27 декабря 2022, 17:17 Антон Николаев,

Сергей Цеков считает, что приговор, который сегодня вынесен судом бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю, является справедливым. Об этом он сказал изданию «Аргументы недели».

«Я считаю, что решение правильное. Оно является назиданием другим высоким должностным лицам, с точки зрения того, что неприкасаемых нет. Преступление совершил - это значит, что последует наказание. Я подобные действия нашего государства и органов расследования я одобряю».

«Рауф Арашуков был сенатором. Честно говоря, никаких особых контактов у меня с ним не было. Очень меня смущал тот факт, что он очень молодой и сделал такую головокружительную карьеру. Подавляющее большинство сенаторов - люди с огромным политическим опытом, прошедшие многие ступеньки карьеры. Конечно, не складывалось у меня впечатление, что он является зрелым человеком для той должности, которую он занимал».

Ранее стало известно, что Мосгорсуд приговорил бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца, экс-советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова к пожизненному лишению свободы за организацию двух убийств и хищение газа на 4,4 млрд рублей.