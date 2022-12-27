Иностранные авиакомпании стали использовать бывшие российские самолёты

Зарубежные перевозчики стали летать на бывших самолетах российских авиакомпаний. Воздушные суда были задержаны или заблокированы за границей из-за санкций. Некоторые самолёты только планировали отправить в Россию.
В июле 2022 года компания Turkish Airlines начала использовать два самолёта Airbus A350, законтрактованных «Аэрофлотом». Один из них был перекрашен в цвета турецкого бренда, при этом российский флаг на хвосте закрасили синей краской, а на фюзеляж поверх надписи «Аэрофлот» нанесли «Turkish Airlines».
Два самолёта Smartavia (Airbus 320neo и Boeing B737-700), которые на момент введения санкций находились в зарубежных аэропортах, в июле достались исландскому лоукостеру Play, а уже в октябре перешли к национальному перевозчику Багамских островов Bahamasair. Один Airbus 320neo, который планировали к поставке в Smartavia в 2022 году, используется с сентября ирландской Aer Lingus.
Авиакомпания Utair стала единственным крупным перевозчиком, полностью сохранившим свой текущий иностранный парк. Больше всего бортов из-за санкций потеряли чартерные перевозчики. Так, у Nordwind и «Икар» на двоих за рубежом осталось 25 самолетов, у Azur Air и Royal Flight — по 11.
Семи самолетов лишилась группа авиакомпаний, входящих в «Аэрофлот». Второй крупнейший перевозчик S7 Airlines лишился только одного самолета, который был передан лизингодателю в Ереване. «Уральские авиалинии» тоже потеряли лишь один борт — в Дубае.
По данным «Известий», всего российские авиакомпании потеряли за границей в этом году 85 самолетов, 75 из них — пассажирские. 85 самолетов - это 11% всего иностранного авиафлота РФ, который насчитывает порядка 740 лайнеров.
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