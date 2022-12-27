Исследование: В России возросло количество вакансий со знанием китайского языка

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27 декабря 2022, 13:15 Источник: RT

По данным имеющимся в распоряжении RT, количество вакансий для менеджеров по логистике и по внешнеэкономической деятельности со знанием китайского языка выросло на 60% с марта 2022 года. Об этом говорят данные исследовательского центра «Зарплата.ру».

При этом количество вакансий переводчиков с китайского возросло на 30%.

Как отмечается в исследовании, в Москве средняя заработная плата переводчика со знанием устного и письменного перевода составит от 70 тыс. до 100 тыс. рублей в месяц, юриста со знанием языка — от 100 до 120 тыс. рублей, менеджера по логистике и менеджера ВЭД примерно 71 тыс. рублей, менеджеру по клиентам и поиском новых поставщиков в Китае предложат от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, менеджеру по закупкам радиооборудования — от 80 тыс. до 100 тыс. рублей.

Отмечается, что в большинстве вакансий со знанием китайского в требования входит знание второго языка - английского.





