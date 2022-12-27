В России силовики фиксируют рост преступности среди мигрантов

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27 декабря 2022, 13:11 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

В России выросло количество преступлений, совершённых иностранными гражданами. Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.



В 2022 году правоохранителями расследовано 37 тыс. преступлений. При этом в 60% таких случаев фигурантами дел являлись жители среднеазиатских республик. По словам Александра Бастрыкина, чаще всего мигранты совершают преступления в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Челябинской, Курганской, Калужской и Ленинградской областях.



В 2021 году общее число преступлений, совершённых иностранцами, увеличилось на 6%. В текущем году прогнозируется рост уже на 10%. Окончательная статистика будет известна по истечении 12 месяцев.



Известно также, что убийства совершаются мигрантами чаще на 16%, а изнасилования — на 12%.



«Мигрантов в России в 2022 году стало значительно больше, чем в 2021-м. Раньше пандемия не давала им приехать на заработки. Естественно, количество преступлений в связи с этим выросло», - считает Вячеслав Поставнин, руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов.



По мнению эксперта, приезжие зачастую становятся жертвами различного рода провокаций.



«Долгое время цифру об изнасилованиях приводили в качестве негативного примера в контексте миграционных процессов, дескать, приезжие делают больший «вклад» в совершение таких преступлений, чем кто-либо другой. Но всё не так однозначно: широко распространены схемы, когда организованные группы зарабатывают на мигрантах угрозами обвинения в изнасиловании. Они подставляют девушек, а потом те предъявляют иностранцам претензии и требуют от них денег. Если мигрант не платит, то возбуждается уголовное дело. Разумеется, речь не обо всех случаях», - отметил Поставнин.



Наиболее распространёнными видами правонарушений среди мигрантов являются кражи, грабежи и разбой.



«Этнические анклавы нередко выступают своего рода криминальной биржей: одни тащат банковские карточки, другие быстро обегают с ними магазины, скупая долгохранящуюся продукцию. Покупки делаются до 1000 рублей, поэтому не требуют введения пин-кода», - рассказал один из представителей полиции.



Некоторые преступные схемы реализовываются в сфере ЖКУ.



«Часто у банкомата можно увидеть, как один иностранец по полчаса снимает деньги, засовывая в аппарат десятки пластиковых карт. Вполне вероятно, что это часть коррупционной схемы: «старшие» среди мигрантов по фиктивным документам трудоустраивают 100 человек, а в реальности территорию убирают 50 работников. Зарплату «мертвых душ» — себе», - отметил оперативник подразделения по борьбе с экономическими преступлениями.



По словам эксперта, мигранты активно участвуют в процессе обналичивания денег, выполняя роль так называемых дропов. Этой услугой на черном рынке до сих пор пользуется оргпреступность разных отраслей (налоговые махинации, наркобизнес, незаконная банковская деятельность и прочее).



Отмечается снижение уличной преступности. Способствуют этому многочисленные камеры видеонаблюдения, установленные в общественных местах.



В связи с проведением СВО и частичной мобилизации многие мигранты приостановили процессы своей натурализации в РФ. При этом их становится больше на новых территориях России.



«Там сейчас находятся строительные силы. По моим данным, присутствуют в большом количестве мигранты из Средней Азии», - сообщил Вячеслав Поставнин.



По его словам, мигрантам из Средней Азии приезжать больше некуда, поскольку «Европа сейчас занята украинскими беженцами».



