Татьяна Голикова поручила российским телеканалам увеличить число фильмов и передач о традиционных ценностях

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и «Первому каналу» подготовить информацию о числе фильмов и телепередач, направленных на сохранение семейных ценностей и пропаганду многодетности. Поручение должно быть выполнено до 20 января 2023 года. Помимо этого, необходимо представить предложения об увеличении такого контента в сетке вещания.
«Минцифры России (М. И. Шадаев) совместно с ФГУП «ВГТРК», АО «Первый канал» и иными общероссийскими обязательными общедоступными телеканалами <…> подготовить информацию о количестве просветительских и образовательных программ, документальных и художественных фильмов и сериалов, а также иных сюжетов, направленных на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности», — говорится в протоколе заседания Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
В отчёте необходимо указать количество часов транслируемых либо планируемых к трансляции в эфирах соответствующих программ и фильмов. В документе также затрагивается вопрос, который касается предоставления времени на рекламу.
«Совместно с педагогическим и психологическим экспертным сообществом изучить вопрос о целесообразности определения периода времени непрерывной трансляции контента, предназначенного для детей в возрасте до 12 лет, без прерывания на рекламные паузы. Срок — 10 апреля 2023 года», — отмечается в протоколе.
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