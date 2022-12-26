Помощник Рогозина сообщил, что экс-глава «Роскосмоса» успешно прооперирован и идет на поправку

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26 декабря 2022, 19:53 Источник: ТАСС

Дмитрий Рогозин в зоне проведения СВО. Фото: Telegram/t.me/rogozin_do

Бывший глава «Роскосмоса» и нынешний руководитель экспертной группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин успешно прооперирован в понедельник в Москве. Об этом сообщил его помощник.

«Дмитрию Олеговичу провели сложную операцию по извлечению осколка украинского боеприпаса из района шейного позвонка. Операция прошла успешно, он идет на поправку», - приводит слова помощника Рогозина ТАСС.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель госкорпорации «Роскосмос» 21 декабря получил ранение при обстреле отеля в Донецке, где он находился. Накануне операции он говорил, что застрявший в шейном позвонке осколок грозит параличом.