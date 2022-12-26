Мать пастора из Кемерово, в чьем приюте погибли 22 человека, рассказала о своем сыне

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2022, 17:28 Антон Николаев,

По словам матери — Андрей Смирнов смог победить наркотическую зависимость и бескорыстно помогал бездомным, сообщает ТГ-канала «ВЧК-ОГПУ», передает издание «Аргументы недели».

Мать также опровергла судимость за кражу. Она сообщила, что заявление было от родной бабушки, у которой внук утащил золотую цепочку. Женщина утверждает, что полиция и соцслужбы сами всячески поддерживали благотворительную деятельность пастора.

Накануне трагедии проповедник жаловался на отопительный котёл. Причём ремонтом, якобы занимались специалисты, а обслуживал прибор последние два года один и тот же постоялец приюта. Андрей с семьей (недавно родители стали многодетными, взяв приемного 15-летнего подростка) не планировали оставлять дом, они искали возможность выкупить недвижимость. Во время обыска у пастора нашли запрещённую литературу, возможно, что к списку его обвинений прибавится еще одно — экстремизм. Пока Смирнова обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в причинении смерти по неосторожности. Также было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность» по факту. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее издание ФАН сообщило, что приют для бездомных, сгоревший в Кемерово в ночь на субботу, оформлен как собственность пастора Андрея Смирнова.