Юморист Альтов: «Пономаренко мужественно переносил болезнь»

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2022, 13:40 Антон Николаев,

Семен Альтов сообщил, что знал о болезни своего коллеги Александра Пономаренко. По его словам, Пономаренко мужественно боролся с недугом. Об этом Альтов рассказал изданию «Аргументы недели».

«Мы были знакомы, виделись нерегулярно. Я с большим уважением относился и отношусь к тому, что они делали. Мы в одном жанре работали, конечно, я был с Александром Пономаренко знаком. Учитывая мой возраст и отсутствие памяти, очевидно, где-то мы виделись на записи последней или предпоследней «Юморины». Хотя, вежливые и интеллигентные разговоры о плохом самочувствии заходили, но братья продолжали работать. Тому, кто не знал ничего, даже в голову не могло прийти ничего подобного, так как Александр очень мужественно переносил эту болезнь. Но сроки определяем не мы, а где-то наверху».

Альтов отметил талант братьев Пономаренко. Он считает, что они никогда не скатывались в пошлость, выступая со своими номерами на сцене:

«Жанр, в котором работал Александр, достаточно рискованный. Инстинктивно братья Пономаренко работали всегда на должном уровне и без пошлости, хотя сам жанр позволяет иногда туда опускаться. Они держали планку! Всегда это было смешно и остроумно».

Напомним, что в возрасте 55-ти лет скончался российский юморист Александр Пономаренко. Он боролся с онкологическим заболеванием. Об этом сообщил в своем ТГ-канале телеведущий Андрей Малахов.