«Голубой огонёк», герои СВО и инструкция по выживанию в Воронеже: резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

26 декабря 2022, 11:30 Николай Хохлов, Журналист

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



США поддержала Украину, а Россия - Белоруссию.



Владимир Зеленский посетил США, где вручил главе государства медаль «За поддержку Украины».



«Один парень, он действительно герой, настоящий капитан, попросил меня передать его награду президенту Байдену», - пояснил он. Оказалось, что ранее медаль принадлежала некому украинскому командиру батареи HIMARS.



В тот же день было объявлено, что США выделят Киеву до $1,85 млрд дополнительной военной помощи. По данным Reuters, общая сумма помощи правительства США Украине в 2023 году составит 1,66 триллиона долларов.



Тем временем в Минске встретились президенты России и Беларуси. Владимир Путин заявил, что «у России нет заинтересованности кого-либо поглощать», главы государств обсудили итоги чемпионата мира по футболу, а также поставки «Искандеров» и С-400.



«Мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор, кто больше», - пошутил Александр Лукашенко.



В то же время в Москве в ходе пресс-конференции спикер Совета федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что нет «никакой государственной необходимости в новой волне мобилизации».



«Как член Совета безопасности я вам говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, ее вообще нет сегодня в повестке», - отметила она.



Однако спустя всего пару дней эта тема неожиданно возникла на Епархиальном собрании Москвы. Патриарх Кирилл призвал законодательно закрепить отсрочку от мобилизации для российского духовенства.



Прояснилась ситуация с главным новогодним шоу страны. Оказалось, что участниками «Голубого огонька-2023» станут герои СВО. Они прибыли на съёмки программы прямо с передовой. Ранее, в разные годы, в качестве почётных гостей на шоу приглашались герои труда, шахтёры, врачи и учёные.



«Голубой огонёк» уже отсняли и готовят к телеэфиру. Стало известно, что в рамках шоу SHAMAN спел свою песню «Я русский», Гоша Куценко и Олеся Железняк исполнили «Если у вас нету тети», а Сергей Лазарев – «Остров невезения». Порадует российских телезрителей своим хитом «Трава у дома» группа «Земляне». Шоу обещает быть крайне интересным.





В Воронеже удивились платёжкам ЖКХ.



Жители Воронежа стали получать платежки за коммунальные услуги с инструкцией «Как вести себя при обстреле». В ней с помощью инфографики показано, что гражданин в случае опасности должен найти укрытие. Кроме того, в инструкции сообщается, что следует держаться подальше от окон, прикрывать голову руками и не паниковать.



Расстояние от Воронежа до границы с Украиной относительно небольшое, и некоторые жители города не на шутку заволновались. Власти Воронежа объяснили появление памятки об обстрелах на платежках «общественным запросом», а также отметили, что подобного рода информирование населения является плановой работой.





Наличные деньги отменят не скоро.



Финансовый маркетплейс «Сравни» опросил более 1 тысячи 200 россиян с целью выяснить их отношение к оплате наличными деньгами и безналичному расчету. Оказалось, что 45% населения России было бы крайне недовольно отменой наличных денег, 19% — скорее недовольно. Полностью заменить оплату «живыми» деньгами на безналичный расчет готово лишь 13% россиян. Вместе с тем 70% опрошенных за последний месяц оплачивали покупки только картой или совершали большую часть платежей через безналичный расчет.



Авторы исследования отдельно отметили, что у 26% граждан РФ нет платежных карт.



