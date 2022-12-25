В России увеличат предел цены на ювелирные украшения, которые можно будет купить без предъявления паспорта

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25 декабря 2022, 23:00 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Komsomolskaya Pravda / https://www.globallookpress.com

Совет Федерации России одобрил законопроект, который предлагает увеличить в стране порог цены на ювелирные изделия, которые можно будет покупать без предъявления документа, удостоверяющего личность.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, в скором времени без предъявления паспорта за наличные средства можно будет приобрести «ювелирки» стоимостью до 60 тысяч рублей, а при оплате банковской картой: до 400 тысяч рублей.

Также отмечается, что раньше порог стоимости драгоценностей составлял до 40 тысяч рублей при оплате наличными, и до 200 тысяч при использовании банковской карты.