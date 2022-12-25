В российских магазинах может сократиться ассортимент социально-значимых товаров

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25 декабря 2022, 22:17 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

По причине возможного принятия законопроекта, который предполагает снижение срока покупки продуктов социально-значимых категорий до 4-10 дней, может произойти сокращение ассортимента подобных товаров. Об этом сообщает издание Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Как отмечается, закон подразумевает под собой привязку оплаты социально-значимых товаров к сроку их годности, из чего следует, что, чем меньше срок, тем быстрее должна быть произведена покупка продукта покупателем.

Уточняется, что в Ассоциации компаний розничной торговли выступили однозначно против инициативы введения подобного законопроекта.