В российских магазинах может сократиться ассортимент социально-значимых товаров

По причине возможного принятия законопроекта, который предполагает снижение срока покупки продуктов социально-значимых категорий до 4-10 дней, может произойти сокращение ассортимента подобных товаров. Об этом сообщает издание Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.
Как отмечается, закон подразумевает под собой привязку оплаты социально-значимых товаров к сроку их годности, из чего следует, что, чем меньше срок, тем быстрее должна быть произведена покупка продукта покупателем.
Уточняется, что в Ассоциации компаний розничной торговли выступили однозначно против инициативы введения подобного законопроекта.