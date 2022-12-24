Скончался генеральный директор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков

В субботу на 67 году жизни скончался генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Информация об этом размещена на сайте компании.
В некрологе говорится, что жизнь гендиректора «оборвалась безвременно, трагически». Его смерть названа невосполнимой утратой для отечественного судостроения.
«Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку «Великие Луки», <...>делился планами Адмиралтейских верфей на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами», - сказано в некрологе.
В нем также подчеркивается, что Бузаков отдал предприятию 35 лет своей жизни.
Ранее сообщалось о смерти академика, физика Олега Крохина.