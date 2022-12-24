Скончался генеральный директор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков

Аргументы Недели → Общество 13+

24 декабря 2022, 20:01 Источник: Объединенная судостроительная компания

Александр Бузаков. Фото с сайта Объединенной судостроительной компании.

В субботу на 67 году жизни скончался генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Информация об этом размещена на сайте компании.

В некрологе говорится, что жизнь гендиректора «оборвалась безвременно, трагически». Его смерть названа невосполнимой утратой для отечественного судостроения.

«Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку «Великие Луки», <...>делился планами Адмиралтейских верфей на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами», - сказано в некрологе.

В нем также подчеркивается, что Бузаков отдал предприятию 35 лет своей жизни.

Ранее сообщалось о смерти академика, физика Олега Крохина.