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Скончался генеральный директор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков

, 20:01 Источник: Объединенная судостроительная компания

Скончался генеральный директор компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков
Александр Бузаков. Фото с сайта Объединенной судостроительной компании.

В субботу на 67 году жизни скончался генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. Информация об этом размещена на сайте компании.

В некрологе говорится, что жизнь гендиректора «оборвалась безвременно, трагически». Его смерть названа невосполнимой утратой для отечественного судостроения.

«Еще вчера он стоял у стапеля, с которого торжественно спускали на воду новую подводную лодку «Великие Луки», <...>делился планами Адмиралтейских верфей на будущий год. Трудно поверить в то, что теперь его нет с нами», - сказано в некрологе.

В нем также подчеркивается, что Бузаков отдал предприятию 35 лет своей жизни.

Ранее сообщалось о смерти академика, физика Олега Крохина. 

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