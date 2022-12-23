Научный мир прощается с физиком, академиком Олегом Крохиным

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23 декабря 2022, 16:00

В Москве проходит прощание с академиком Олегом Николаевичем Крохиным, его не стало 20 декабря нынешнего года. Учёный посвятил свою жизнь теоретическим исследованиям, которые доказали, что можно управлять термоядерным синтезом, используя нагрев мишени с помощью лазера.



Идеи, выдвинутые Крохиным, позволили успешно проводить эксперименты и осуществить практические достижения в различных отраслях, включая медицину и оборону. По инициативе Крохина в СССР были созданы мощные лазеры для сжатия термоядерных мишеней. Более полувека учёный-физик работал рука об руку со знаменитым коллегой Николаем Басовым в ФИАН, а на границе двух веков около 10 лет Крохин возглавлял это учреждение. Олег Николаевич развивал Высшую школу физиков в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, написал сотни научных работ. Крохин входил в состав Бюро Отделения физических наук РАН.



Множество студентов и аспирантов с благодарностью вспоминают лекции и консультации учёного. Десятки учеников Крохина получили учёную степень докторов и кандидатов наук. Благодаря академику Крохину в Троицке создали подразделение ФИАН, и физик стал почётным гражданином этого подмосковного города.