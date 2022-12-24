Юмориста Александра Пономаренко похоронят 26 декабря на его родине, в Новочеркасске

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24 декабря 2022, 19:35 Источник: РИА Новости

Александр Пономаренко. Фото: соцсети.

Александра Пономаренко, звезду передачи "Кривое зеркало", умершего в субботу на 56 году жизни, похоронят у него на родине, в Новочеркасске Ростовской области. Об этом агентству «РИА Новости» сообщили в городской администрации.

«Похороны Пономаренко пройдут в понедельник на новом кладбище в Новочеркасске», - сказал в беседе с агентством представитель местных властей.

Ранее в субботу о смерти Пономаренко сообщили телеведущий Андрей Малахов и его брат-близнец Валерий. Причиной смерти стало онкологическое заболевание желудка. О своей болезни в эфире телеканала «Россия 1» в прошлом году рассказывал сам артист. Он прошел 18 курсов химиотерапии, однако лечение не помогло.