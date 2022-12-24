Брат-близнец Александра Пономаренко подтвердил смерть юмориста

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

24 декабря 2022, 16:09

Братья Пономаренко, фото: Natalya Loginova/globallookpress.com

Валерий Пономаренко подтвердил, что его брат-близнец юморист Александр ушел из жизни. Первым о смерти известного артиста сообщил в субботу телеведущий Андрей Малахов. Александру Пономаренко было 55 лет. Он скончался от онкологического заболевания.

Малахов в своем Telegram-канале написал, что Александр Пономаренко умер от рака, а месяц назад снимали программу с его участием.

"Это правда", - цитирует Валерия Пономаренко РИА Новости. Мужчина не в том состоянии, чтобы рассказать об обстоятельствах ухода брата-близнеца.

НТВ недавно показывал сюжет, как Александр Пономаренко жил в Ростове-на-Дону и боролся с раком желудка, а жена и брат его поддерживали, как могли. Пономаренко почувствовал себя плохо летом прошлого года. Обследование подтвердило диагноз. Братья консультировались у онкологов в Германии и Израиле. Он прошел несколько курсов химиотерапии.

Братья-близнецы Пономаренко работали в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна, полюбились россиянам по пародийному шоу "Повтори!".