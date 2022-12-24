Телеведущий Малахов сообщил о смерти от рака юмориста Александра Пономаренко из «Кривого зеркала»

Телевизионный ведущий Андрей Малахов проинформировал о кончине от рака юмориста Александра Пономаренко, который в прошлом являлся участником передачи «Кривое зеркало». Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Малахова.
«Умер юморист Александр Пономаренко: онкология», — говорится в посте, который разместил Малахов.
Александр Пономаренко ушел из жизни в возрасте 55 лет. Артист получил известность благодаря программе «Кривое зеркало», где он выступал вместе со своим братом-близнецом Валерием.
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