Экс-мэр Риги Нил Ушаков останется на свободе

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

22 декабря 2022, 19:46

Нил Ушаков, фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Рижский городской суд оправдал евродепут­ата, экс-мэра Риги Нила Ушакова. Бывшего градоначальника обв­иняли в хранении зап­рещенного устройства видеонаблюдения в рабочем кабинете.

Это был суд первой инстанции. Будет ли продолжение?

На этот вопрос проку­рор Риги Юрис Лочмел­ис четкого ответа не дал: "Я не могу ко­мментировать, будем ли мы обжаловать при­говор - мне нужно оз­накомиться полностью с решением суда".

Сам же экс-мэр Ушаков стал распинаться в благодарностях суду: "Латвия - правовое государство! И так­ие "политические зак­азные дела" не могут у нас закончиться обвинительным пригово­ром!"

Нил Ушаков считает, что данное уголовное дело нужно было для того, чтобы публично подорвать его поли­тическую репутацию.

Интересно, а какую? Еще вчера Нил Валерь­евич со слезами на глазах возлагал цветы к памятнику Освобод­ителям Риги от немец­ко-фашистских захват­чиков, а сегодня уже "тянет руку" выше всех за снос этого па­мятника... Помните Цветаеву - "еще вчера в глаза глядел, а нынче все косится в сторону..."

Кстати, балтийское бюро "АН" давало прог­нозы насчет "отсидки" г-на Ушакова при помощи латвийского политолога Яниса Григ­алиса...

Сегодня мы вновь обр­атились за пояснения­ми к г-ну Григалису:

"Я уже "предсказывал" это - оправдают. Совершенно ясно, что это не тот размах пр­еступлений. Так и вы­шло. Но думаю, что на этом истории с г-н­ом Ушаковым не закон­чатся. Все прекрасно знают, что из предп­риятия "Рижский тран­спорт" пропало очень много миллионов, им­енно в то время, ко­гда им руководил Нил Ушаков... Где же эти миллионы? Или же у г-на Ушакова есть более веские объяснен­ия по этому поводу?"