Экс-мэр Риги Нил Ушаков останется на свободе

Рижский городской суд оправдал евродепутата, экс-мэра Риги Нила Ушакова. Бывшего градоначальника обвиняли в хранении запрещенного устройства видеонаблюдения в рабочем кабинете.
Это был суд первой инстанции. Будет ли продолжение?
На этот вопрос прокурор Риги Юрис Лочмелис четкого ответа не дал: "Я не могу комментировать, будем ли мы обжаловать приговор - мне нужно ознакомиться полностью с решением суда".
Сам же экс-мэр Ушаков стал распинаться в благодарностях суду: "Латвия - правовое государство! И такие "политические заказные дела" не могут у нас закончиться обвинительным приговором!"
Нил Ушаков считает, что данное уголовное дело нужно было для того, чтобы публично подорвать его политическую репутацию.
Интересно, а какую? Еще вчера Нил Валерьевич со слезами на глазах возлагал цветы к памятнику Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, а сегодня уже "тянет руку" выше всех за снос этого памятника... Помните Цветаеву - "еще вчера в глаза глядел, а нынче все косится в сторону..."
Кстати, балтийское бюро "АН" давало прогнозы насчет "отсидки" г-на Ушакова при помощи латвийского политолога Яниса Григалиса...
Сегодня мы вновь обратились за пояснениями к г-ну Григалису:
"Я уже "предсказывал" это - оправдают. Совершенно ясно, что это не тот размах преступлений. Так и вышло. Но думаю, что на этом истории с г-ном Ушаковым не закончатся. Все прекрасно знают, что из предприятия "Рижский транспорт" пропало очень много миллионов, именно в то время, когда им руководил Нил Ушаков... Где же эти миллионы? Или же у г-на Ушакова есть более веские объяснения по этому поводу?"