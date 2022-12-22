Что происходит в парламенте Латвии в канун католического Рождества

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22 декабря 2022, 19:39 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Буквально через два дня католики всего мира будут встречать Рождество Христово! И Латвия не исключение! Надо отдать должное, Рига хороша необыкновенно, если речь идет об убранстве столицы Латвии - все улицы в рождественских огнях, гирляндах, праздничные инсталляции украшают парки... Настроение, конечно, праздничное, но, увы, не у всех...

Депутаты Сейма Латвии трудятся не покладая рук - заседание за заседанием... Видимо, отдых все же нужен слугам народа, потому как нервы определенных "слуг" уже на пределе...

Намедни, депутат от Нацблока Александр Кирштейнс вывел из себя коллег... Что произошло в Сейме? Очередное хамство главного нацпатриота Латвии: оказывается, что людей с темным цветом кожи называют "н...", а евреев - понятно как... Представителей ЛГБТ-сообщества, простите, такую пакость не смогу воспроизвести - генеральный издания выговор в личное дело пропишет!

Все началось с обсуждения законопроекта о гражданском союзе - могут ли представители ЛГБТ-сообществ иметь юридические права наравне с традиционными семьями... Возник спор. На парламентскую арену вышел депутат от Нацблока Александр Кирштейнс:

"Борьба с языком ненависти начинается с языка, то есть с переустановки мышления. Н... больше нет, там все меняется, есть Латинская Америка и есть афроамериканцы. Нет больше п... В латвийском словаре нет такого слова, а есть ЛГБТ. Но если двое мужчин занимаются сексом, то их называют "п"... Что такое геи? Вам никто не расскажет, да! Нет тогда и "ж"... Они есть. В Литве даже есть такой центр".

Видимо, таким образом, депутат Нацблока решил разъяснить коллегам свою позицию... Что касается коллег, то они сидели с открытыми ртами - такого хамства никто от националиста не ожидал!

Почему же? Националист Кирштейнс исповедует политику Адольфа Гитлера, а у главаря третьего рейха были только "истинные арийцы" и люди "второго сорта" - обслуга...

Но Нацблоку все дозволено в Латвии! Они же "танцуют" у главной парламентской трибуны!

Видимо, терпение у адекватных депутатов закончилось, и они возмутились поведением г-на Кирштейнса.

Депутат Сейма Рамона Петравича: "Это просто хамство! Как такое может происходить в европейской стране? Если высказывания, содержащие язык вражды, носят публичный характер, велика вероятность того, что сказанное общественным деятелем подобное, могут услышать другие лица, а некоторые воспримут это как проявление ненависти против определенных групп. Такое поведение г-на Кирштейнса противоречит параграфу 7 этического кодекса депутатов Сейма, в котором сказано, что депутат должен избегать слов, жестов и других действий, которые могут быть оскорбительными! Я считаю, что после подобных оскорблений следует возбудить дело о нарушении Кодекса этики в отношении Александра Кирштейнса!"

Возбудили! Какие последствия будут для депутата Кирштейнса? Видимо - пожурят...

Кстати, в то время, когда депутат Сейма хамил, продвигал политику Третьего рейха с трибуны парламента, то латвийцы, русские, латыши, воплощали в жизнь рождественскую традицию страны - тащили через весь город огромное полено - символ прошлых бед, а потом сожгли его... Жаль, не всю пакость вычистили!