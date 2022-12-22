Рогозин назвал имя погибшего при обстреле в Донецке помощника: Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа

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22 декабря 2022, 19:37 Источник: Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин в четверг сообщил, что накануне вечером при обстреле ресторана в Донецке погиб его помощник Михаил Бридасов.

Два человека вчера при обстреле гостиницы на окраине Донецка погибли, руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко ранены.

Рогозина перевезли в Ростов-на-Дону.

Утром Рогозин писал, что пострадали несколько близких ему людей и позже уточнил: "Погиб мой боевой товарищ и помощник Михаил Бридасов — в недавнем прошлом офицер спецназа".

По данным Рогозина, другие члены его группы получили ранения различной тяжести, "трое из них в тяжелом состоянии". По его словам, ему "осколок пробил правое предплечье и воткнулся в шейный позвонок". Врачи решают, что делать, стоит ли оперировать. "Как поправлюсь, вернусь на фронт. Отомщу за ребят", — пообещал Рогозин.

В Донецке руководитель группы военных советников встречался с военными экспертами, Бридасов в прошлом служил в подразделении "Альфа".