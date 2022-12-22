Основатель группы «Земляне» выступил против бесполезных акций в поддержку СВО

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22 декабря 2022, 15:04 Источник: pravda.ru

Известный артист и медиамагнат Владимир Киселев осудил чиновников за организацию «нелепых» автопробегов. По его словам, это никак не поможет участникам специальной военной операции: «Если автолюбители так хотят помочь СВО, пусть поработают лучше неделю таксистами и на эти деньги купят медикаменты и бронежилеты».

Также музыкант прокомментировал и проведение концертов в поддержку СВО за тысячу километров от фронта, назвав их «абсолютной профанацией». По его словам, в таких концертах участвуют «абсолютно не звездные» и «неизвестные» артисты, с которыми просто заключили какие-то «специальные договоренности.

«Эти так называемые артисты-патриоты из категории «ручных» выступают на концертах, получают безумные гонорары и отчисляют... Не для этого ли такие мероприятия проводят? Подобные предложения приходили и нам неоднократно», — говорит Киселев.

В то же время музыкант подчеркнул, что действительно патриотичные артисты, которые проводят благотворительные концерты в Донбассе и собирают гуманитарную помощь, не получают достаточного внимания ни со стороны СМИ, ни со стороны государства. Кроме того, они также сталкиваются и с препятствиями.

«Нам препятствуют проведению акций звонками на эти территории, создают трудности для проезда, вплоть до отмены мероприятий. Чего только стоит эпопея с Мариупольским театром: дважды руководству Комитета культуры Санкт-Петербурга под любыми предлогами создавались препоны для проведения концерта в поддержку Мариупольского театра, который патронирует и к которому проявляет внимание Президент», — рассказал артист.

Киселев раскритиковал «неизвестных» артистов еще и за то, что они буквально пиарятся за счет Президента РФ: «И немаловажный момент: те артисты, которые выступают на подобных мероприятиях, должны подтверждать, что творческая элита и звезды вместе с нашим Президентом, а по факту неизвестные артисты просто приходят погреться в лучах его славы. Выступая вместе с ним перед Лужниками, на Красной площади, а потом внаглую выставляют смонтированные фотографии, как певец Шаман, что, якобы, «мы пели гимн вместе с Президентом», при этом находясь от него в 20 метрах. Руководители управлений не отказывают себе в удовольствии светиться в первых рядах, а то и на сцене, в организованных ими же административно-бюджетных акциях, хотя это их рабочая обязанность».

Артист крайне недоволен тем, что по прошествии многих лет, несмотря на смену руководителей АП и министров культуры, фактических изменений не было.

«Министерство культуры продолжает финансировать Богомолова, Роднянского, Серебренникова, все эти немыслимые «голубые» театры с «голубыми» постановками. А Филипп Киркоров — народный артист России, здоровый, физически необремененный травмами, снизошел до раненых бойцов в Крыму и пригласил их на свое выступление: приходите сами на колясках, в кроватях, с капельницами. В госпиталь к больным ехать отказался. Хотя страшно представить себе, особенно в свете закона о запрете пропаганды ЛГБТ, Киркорова в лосинах в госпитале. Но, тем не менее, это реалии. Вот звезды, которых мы воспитали», — негодует Киселев.

В качестве примера не патриотичного поведения среди даже достаточно высокопоставленных чиновников, медиамагнат приводит народных артистов Игоря Матвиенко и Игоря Крутого. Они являются членами Совета при Президенте РФ по культуре, но при этом до сих пор (хотя уже идет десятый месяц СВО) не высказали свою позицию по спецоперации.

«А господин Крутой закрывает свой фестиваль только потому, что понимает, что должен его проводить в Крыму, как он обещал руководству государства, уходя из Прибалтики. Не только не проводит, а закрывает с мотивировкой, что сегодня не время. А какое время изменилось для проведения украденного у государства фестиваля «Песня года»? То есть времена можно растягивать как гармошку? Или просто причина в том, что его украинские активы будут тут же заморожены? А бизнес, который он делал на Украине, будет тут же обнародован? Вот вам и патриотизм. Как только замаячил бюджет госкомпании, тут же возникло желание провести «Песню года». А что, дорогие мои, что изменилось, что за время? А! Бюджет!», — подчеркивает бизнесмен.