Лидер ДНР Пушилин: два человека погибли в результате украинского ночного обстрела гостиницы в Донецке, где был ранен Рогозин

Два человека погибли в результате украинского ночного обстрела гостиницы в Донецке, где получил ранение Дмитрий Рогозин, бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил лидер ДНР Денис Пушилин.
«Пушилин сообщил, что два человека погибли в результате ночного обстрела гостиницы в Донецке, где был ранен Рогозин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, отечественный политический эксперт Сергей Марков указал на то, что Дмитрий Рогозин пострадал при ударе киевских сил по гостинице в столице ДНР в свой день рождения.