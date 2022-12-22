Лидер ДНР Пушилин: два человека погибли в результате украинского ночного обстрела гостиницы в Донецке, где был ранен Рогозин

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22 декабря 2022, 10:20

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Alexander Rekun / globallookpress.com

Два человека погибли в результате украинского ночного обстрела гостиницы в Донецке, где получил ранение Дмитрий Рогозин, бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос». С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал «RT на русском», выступил лидер ДНР Денис Пушилин.

«Пушилин сообщил, что два человека погибли в результате ночного обстрела гостиницы в Донецке, где был ранен Рогозин», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, отечественный политический эксперт Сергей Марков указал на то, что Дмитрий Рогозин пострадал при ударе киевских сил по гостинице в столице ДНР в свой день рождения.